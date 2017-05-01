В Кыштыме начинающий водитель перевернулся на маминой машине
Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня в 11 часов на автодороге в микрорайоне санатория «Дальняя Дача» начинающий кыштымский водитель перевернулся на автомобиле ВАЗ-21150, а затем врезался в дерево. Молодой человек, сидевший за рулём маминой «пятнадцатой», получил травму. Благодаря тому, что скорость в момент ДТП не превышала 70 километров в час, он отделался ушибом левого плеча. Его 20-летний пассажир не пострадал. У автомобиля – полная деформация кузова.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, причиной аварии стала невнимательность автомобилиста и скользкая дорога. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия он был трезв. С документами на автомобиль у него тоже всё оказалось в порядке.
Водительское удостоверение молодой человек получил менее полугода назад. Сегодняшнее ДТП – первое в его практике.
Комментарии
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