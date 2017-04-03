В Кыштыме пострадавший в ДТП сам оказался нарушителем

Автор: КР от Сегодня, 10:58 Категория: ГИБДД информирует

Вчера около 17 часов на перекрёстке улиц Ленина и Карла Либкнехта столкнулись два ВАЗа. Житель нашего города пытался проехать на своей «четырнадцатой» по улице Ленина в сторону Озёрска на красный сигнал светофора. Дорогу ему перегородила «восьмёрка» – мужчина, управлявший ею, двигался по улице Карла Либкнехта в сторону ЧГРЭС.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, прибывшие на место ДТП дорожные полицейские заподозрили, что водитель пострадавшего автомобиля был пьяным. С помощью алкотестера он на месте прошёл освидетельствование – результат подтвердил догадки сотрудников ДПС.

В итоге виновнику аварии выписали штраф в одну тысячу рублей, а подвыпившему водителю вручили повестку в суд. Его автомобиль отправили на штрафстоянку. И теперь любителя рулить под хмельком ждёт наказание в виде лишения удостоверения до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.