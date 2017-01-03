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В Кыштыме заболтавшийся водитель не заметил красный сигнал светофора

Автор: КР от Сегодня, 17:13 Категория: ГИБДД информирует

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Только что на перекрёстке улиц Комарова и Республики произошло ДТП.  Житель нашего города 1957 года рождения направлялся на «Ладе Гранта» от вокзала в сторону центра. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, мужчина настолько увлёкся беседой с тремя пассажирами, что не заметил красный сигнал светофора.

 

Он, не притормаживая, выехал на перекрёсток и врезался в бок автомобиля «Рено Логан». Тот ехал по улице Комарова в сторону Каслинского шоссе. Водитель, находившийся в нём один, не пострадал. Остались невредимыми и те, кто ехал в «Ладе». Какие повреждения получили автомобили, сейчас устанавливает наряд ДПС, работающий на месте аварии.

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