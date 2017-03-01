В Кыштыме пьяный водитель спровоцировал ДТП

Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: ГИБДД информирует

На пересечении улиц Карла Либкнехта и Калинина неподалёку от автозаправочной станции «Лукойл» столкнулись автомобили «Волга» и «Шевроле Нива». За рулём первого находился пьяный 35-летний житель нашего города. Он ехал со стороны микрорайона Коноплянки и намеревался повернуть налево на улицу Калинина. И неожиданно для движущегося ему навстречу внедорожника «Волга» преградила ему путь.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, прибывшим на место аварии госавтоинспекторам виновник ДТП заявил, что выпил ещё накануне. Но алкотестер зафиксировал превышение концентрации алкоголя в его организме. Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку, а сам мужчина ушёл домой пешком. Скоро ему вручат повестку в суд. За езду в нетрезвом виде его ждёт лишение водительских прав до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.