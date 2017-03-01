Вчера любителя ездить под хмельком вновь тормознули дорожные полицейские Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 12:18 Категория: ГИБДД информирует

Сорокалетний мужчина разъезжал на автомобиле «Лифан» по микрорайону Нижнего Кыштыма, но у дома на улице Чернышевского, 8 его ждала встреча с сотрудниками ДПС. Они почувствовали запах алкоголя, разивший от автомобилиста, и провели освидетельствование алкотестером. Результат оказался положительным.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, водитель уже трижды был лишён водительского удостоверения за то, что ездил в состоянии алкогольного опьянения. В 2003-м и 2004-м годах его каждый раз лишали на 12 месяцев, а в 2005-м – на 21 месяц.

Теперь ему придётся стать пешеходом на срок до двух лет, а также заплатить штраф в 30 тысяч рублей.