Вчера любителя ездить под хмельком вновь тормознули дорожные полицейские Кыштыма
Автор: КР от Вчера, 12:18 Категория: ГИБДД информирует
Сорокалетний мужчина разъезжал на автомобиле «Лифан» по микрорайону Нижнего Кыштыма, но у дома на улице Чернышевского, 8 его ждала встреча с сотрудниками ДПС. Они почувствовали запах алкоголя, разивший от автомобилиста, и провели освидетельствование алкотестером. Результат оказался положительным.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, водитель уже трижды был лишён водительского удостоверения за то, что ездил в состоянии алкогольного опьянения. В 2003-м и 2004-м годах его каждый раз лишали на 12 месяцев, а в 2005-м – на 21 месяц.
Теперь ему придётся стать пешеходом на срок до двух лет, а также заплатить штраф в 30 тысяч рублей.
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