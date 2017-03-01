Дорожные полицейские за сутки остановили в Кыштыме трёх пьяных водителей
Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня за полночь на улице Челюскинцев дорожные патрульные остановили 22-летнего водителя «двенадцатой». Алкотестер «сдал» молодого человека – количество промилле в его организме превысило допустимую норму.
Подвыпивший автолюбитель с результатами освидетельствования согласился, и ему вручили повестку в суд, а машину отправили на штрафстоянку.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, нарушитель не подпадает под категорию злостных – несмотря на то, что на его счету шесть штрафов, в том числе – за отсутствие страховки и не работающие фары и так далее. Но все они были оплачены вовремя.
В восемь утра госавтоинспекторы задержали в районе Каолинового ещё одного водителя, севшего за руль под хмельком. Им оказался 50-летний житель нашего города. Он, как и предыдущий нарушитель, прошёл освидетельствование на месте. Теперь его «Форд Фьюжн» тоже красуется на штрафстоянке.
Интересно, что за более чем 30-летний водительский стаж мужчина всего дважды был замечен в нарушении Правил дорожного движения. В обоих случаях ему выписывали штрафы по 500 рублей. Теперь же ему, как и первому водителю, придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей, а также стать пешеходом как минимум на полтора года.
Напомним, вчера около 15 часов водитель «шестёрки» улетел в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции зафиксировали у него превышение промилле алкоголя, но тот с данными алкотестера не согласился. Тем не менее, его ждёт точно такое же наказание.
Комментарии
Спасибо деду. В Кыштыме виновник ДТП может остаться без водительских прав (Наблюдатель)
Не фара, а задний фонарь >>>
В Кыштыме спасатели-водолазы работают на дне озера Сугомак (рыбачок)
проверяют сколько рыбы осталось в пруду вся сдохла воды ей на зиму не оставили >>>
Бдительность и ещё раз бдительность. В Кыштыме людей пугают чёрным экраном (Гость Дмитрий)
такая же ерунда была с интернетом, но представлялись не сразу, а только после того как я переспросил их 3 раза, компания интерсвязь >>>
Депутат Госдумы Владимир Бурматов стал одним из авторов законопроекта по снижению платы за ОДН (Людмила)
Опять "отличились" И КТО виноват А платили денежки простые жители, ничего не подозревающие Дурят нашего брата >>>
Жителям Кыштыма предлагают сообщать адреса торговцев смертью (Кирилл Мазур)
а после 24 марта проблема исчезнет чудаки >>>
Все комментарии