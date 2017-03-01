Дорожные полицейские за сутки остановили в Кыштыме трёх пьяных водителей

Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня за полночь на улице Челюскинцев дорожные патрульные остановили 22-летнего водителя «двенадцатой». Алкотестер «сдал» молодого человека – количество промилле в его организме превысило допустимую норму.

Подвыпивший автолюбитель с результатами освидетельствования согласился, и ему вручили повестку в суд, а машину отправили на штрафстоянку.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, нарушитель не подпадает под категорию злостных – несмотря на то, что на его счету шесть штрафов, в том числе – за отсутствие страховки и не работающие фары и так далее. Но все они были оплачены вовремя.

В восемь утра госавтоинспекторы задержали в районе Каолинового ещё одного водителя, севшего за руль под хмельком. Им оказался 50-летний житель нашего города. Он, как и предыдущий нарушитель, прошёл освидетельствование на месте. Теперь его «Форд Фьюжн» тоже красуется на штрафстоянке.

Интересно, что за более чем 30-летний водительский стаж мужчина всего дважды был замечен в нарушении Правил дорожного движения. В обоих случаях ему выписывали штрафы по 500 рублей. Теперь же ему, как и первому водителю, придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей, а также стать пешеходом как минимум на полтора года.

Напомним, вчера около 15 часов водитель «шестёрки» улетел в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции зафиксировали у него превышение промилле алкоголя, но тот с данными алкотестера не согласился. Тем не менее, его ждёт точно такое же наказание.