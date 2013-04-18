Водитель из Челябинска нарвался в Кыштыме сразу на два штрафа

Автор: КР от Сегодня, 10:36 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 17 часов 50 минут грузовой автомобиль китайской марки «Хово» врезался в «Хёндай Солярис». ДТП произошло на перекрёстке улиц Механическая и Карла Либкнехта. Автоледи из Озёрска, находившаяся за рулём легковой иномарки, ехала со стороны магазина «Светофор» и намеревалась повернуть направо, в сторону улицы Ленина.

Она притормозила, чтобы пропустить автомобили на главной дороге, и тут-то почувствовала удар. Водитель грузовика – 27-летний челябинец – не выбрал безопасную дистанцию и не смог избежать столкновения. Теперь ему придётся ремонтировать только один элемент – передний бампер, а пострадавшей – сразу три: и крышку багажника, и фонарь, и задний бампер.

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, за несоблюдение дистанции виновнику дорожно-транспортного происшествия выписали штраф в полторы тысячи рублей. Кроме того, за отсутствие тахографа в транспортном средстве ему придётся раскошелиться ещё и на сумму от одной до трёх тысяч рублей.