В Кыштыме на узкой дороге не смогли разъехаться грузовик и легковушка

Автор: КР от Вчера, 09:27 Категория: ГИБДД информирует

Вчера около 19 часов на пересечении улиц Коммунаров и Широкова в микрорайоне острова столкнулись легковой и грузовой автомобили. За рулём «пятнадцатой» модели находилась 18-летняя девушка из Озёрска, ей навстречу на МАЗе ехал житель Кыштыма 1962 года рождения.

Дорога в том месте довольно узкая. Чтобы избежать столкновения, девушка на всякий случай прижалась к обочине, то же самое сделал и водитель со стажем. Однако разъехаться им так и не удалось.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, если у грузового автомобиля повреждено только заднее левое крыло, то у ВАЗ-2115 – и передний бампер, и переднее левое крыло, и передняя левая дверь.

В отношении водителя грузовика составлен протокол по части 6 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. Дело в том, что он ехал по улице, где движение грузовых автомобилей вообще запрещено. Ему выписали штраф в 500 рублей.