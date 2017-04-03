В Кыштыме водитель, ослеплённый ярким солнцем, не заметил встречный автомобиль

Автор: КР от Вчера, 16:03 Категория: ГИБДД информирует

Инцидент произошёл в самом начале улицы Валентины Сергеевой. Водитель автомобиля «Фольксваген гольф» увидел, что ему навстречу движется «Хёндай Соната» и уступать дорогу на узкой проезжей части явно не собирается. «Немец» прижался к обочине, но попал в колею и его развернуло.

Всех этих манипуляций мужчина, сидящий за рулём «корейца», попросту не увидел и врезался в пытающийся избежать столкновения «Фольксваген».

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, в результате ДТП у автомобиля «Хёндай» пострадали передние крыло и бампер, а у «Фольксвагена» – задние крыло и бампер. Оба водителя были трезвыми.