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» » Сотрясением мозга обернулась для студентки из Кыштыма шутка её однокурсников

Сотрясением мозга обернулась для студентки из Кыштыма шутка её однокурсников

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Происшествия

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Вчера в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы поступила 17-летняя студентка местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Её сокурсники подшутили над ней, выдернув из-под неё стул.

 

Как сообщил сайту «КР» заведующий отделением Николай Тарасов, у девушки диагностировано сотрясение головного мозга. Она госпитализирована. Данным фактом заинтересовалась полиция.

 

С таким же диагнозом позавчера попала в больницу десятиклассница из Озёрска. В одной из социальных сетей появилась информация о том, что её избили в туалете другие школьницы.  

 

  

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