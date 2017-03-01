Сотрясением мозга обернулась для студентки из Кыштыма шутка её однокурсников
Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Происшествия
Вчера в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы поступила 17-летняя студентка местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Её сокурсники подшутили над ней, выдернув из-под неё стул.
Как сообщил сайту «КР» заведующий отделением Николай Тарасов, у девушки диагностировано сотрясение головного мозга. Она госпитализирована. Данным фактом заинтересовалась полиция.
С таким же диагнозом позавчера попала в больницу десятиклассница из Озёрска. В одной из социальных сетей появилась информация о том, что её избили в туалете другие школьницы.
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