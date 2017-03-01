Из-за сплошного катка в Кыштыме травмируются не только люди, но и их автомобили
Автор: КР от Сегодня, 11:10 Категория: ГИБДД информирует
Вчера во дворе пятиэтажки на улице Свердлова, 139 автоледи не справилась с управлением своего «Шевроле» на покрытом ледяной коркой спуске. Остановить автомобиль удалось лишь в тот момент, когда он упёрся бампером в припаркованную «Тойоту Спринт». Машина тут же известила о наезде на неё своему владельцу – у того сработал брелок сигнализации.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в результате ДТП у пострадавшей иномарки помяты бампер и крыло.
Между тем, как уже сообщалось на нашем сайте, мелкие аварии водители могут оформить без вызова инспекторов ГИБДД – для этого теперь существует европротокол. Однако по сведениям полицейских, в Кыштыме этой возможностью пока никто не воспользовался.
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