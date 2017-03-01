В Кыштыме пьяный водитель, испугавшись полицейских, запрыгнул на колени к своему пассажиру

Автор: КР от Вчера, 10:49 Категория: ГИБДД информирует

Фото взято из интернет-сообщества "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"

Около четырёх часов утра в субботу дорожные полицейские ринулись в погоню за лихачом на ВАЗ-21099. В районе дома № 6 на улице Ленина, как раз на спуске с горы, тот решил обогнать ехавший впереди автомобиль и вылетел на полосу встречного движения. В этот момент по ней двигалась «Лада Гранта», в которой находились 49-летний водитель-таксист и 32-летний пассажир. Лобовое столкновение оказалось неизбежным.

Удар был такой силы, что пострадали не только автомобили, но и все, кто в них был. Таксист получил ушиб грудной клетки, левого локтевого сустава, у него повреждён шейный отдел позвоночника, а пассажир такси – ссадину на лбу. Сам же 23-летний виновник аварии от медицинской помощи отказался. Зато не избежал медосвидетельствования на алкоголь – результат оказался положительным.

Фото взято из интернет-сообщества "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"

Ровно два года назад его уже лишали водительских прав – тогда он от освидетельствования отказался. Своё удостоверение из полиции он забрал только два месяца назад.

Спустя сутки эта история получила неожиданное продолжение. Пассажир такси, крайне возмущённый поведением пьяного молодчика на дороге, следующей ночью сам попался за вождением пьяным. Когда инспекторы ДПС остановили на улице Республики его «Мицубиси», он лихо запрыгнул на колени своего пассажира и убеждал полицейских, что за руль не садился. Однако ловкач не учёл того обстоятельства, что на автомобиле полицейских работает видеорегистратор.

При проверке документов выяснилось, что мужчина, на счету которого 35 нарушений Правил дорожного движения, ездит без водительского удостоверения – его он лишился в конце 2015 года за ту же пьяную езду. Права, которые ему должны были вернуть в предстоящем мае, он увидит ещё не скоро. Ему, как и виновнику субботней аварии, грозит уголовная ответственность: максимальная санкция – два года лишения свободы.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в Кыштымском городском округе за выходные было задержано четыре водителя, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.