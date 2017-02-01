Жителю Кыштыма пришлось провести ночь за решёткой за неоплаченный штраф

Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в половине десятого вечера водитель автофургона ГАЗ-172412, выезжая со второстепенной дороги, проигнорировал знак «стоп» и врезался в «Хонду Цивик», ехавшую по главной дороге. Авария произошла на пересечении улицы Комарова и переулка 1 Мая. Оба водителя – местные жители, и оба – 1990 года рождения. В момент ДТП они были трезвыми. Никто из них не пострадал.

У легковой машины из-за столкновения повредились передний бампер, правая фара и капот, у грузовой – передняя левая дверь и левый порог.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновник дорожно-транспортного происшествия привлечён к административной ответственности сразу по нескольким статьям. За то, что он не уступил дорогу «Хонде», ему выписали штраф в одну тысячу рублей, за то, что проигнорировал знак «стоп» – 500 рублей, столько же – за езду на автомобиле с неисправностями и ещё полтысячи рублей – за ненадлежащую работу световых приборов.

Кроме того, водитель фургона вовремя не оплатил ноябрьский штраф в одну тысячу рублей за нарушение проезда перекрёстка. В наказание за это ему пришлось провести ночь в комнате для задержанных в административном порядке. Сегодня оттуда его доставят в суд, где станет известно, что ему грозит за неуплату старого штрафа – увеличение его размера, арест или обязательные работы.