В Кыштыме пострадавший в ДТП пойдёт ещё и под военный суд

Автор: КР от Сегодня, 16:53 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 23 часа 20 минут местный житель, ехавший на «шестёрке» по улице Елисеева, прибавил скорость перед перекрёстком, чтобы заехать в горку и пересечь улицу Механическую. Как раз в этот момент по ней двигался «Опель». За рулём иномарки сидел житель Озёрска – он военнослужащий, химик-спасатель. Столкновения двух автомобилей избежать не удалось.

Сотрудники дорожной полиции оштрафовали кыштымца, не уступившего озерчанину, который ехал по главной дороге, на одну тысячу рублей. Однако участников ДТП отпустили не сразу – сначала их проверили на наличие неоплаченных штрафов в специальной базе.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, выяснилось, что военнослужащий вовремя не заплатил штраф в 500 рублей за нарушение правил буксировки, который ему выписали в декабре прошлого года.

Об этом факте кыштымские полицейские сообщили в Челябинский гарнизонный военный суд. Именно он решит, какое наказание за неуплату штрафа ждёт озерчанина – двукратное его увеличение, арест до пятнадцати суток либо обязательные работы до пятидесяти часов.