Бизнесмен из Кыштыма так испугался оказаться за решёткой, что в считанные часы оплатил старые штрафы

Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: ГИБДД информирует

Вчера местный владелец лесопилки прибыл в отдел ГИБДД, где рассматривался протокол, составленный госавтоинспекторами в отношении него. Дело в том, что перед этим предприниматель вывалил в районе дома № 7 на улице Дарвина обрезки древесины. Эта куча оказалась в непосредственной близости с дорогой, а часть её – и на самой проезжей части.

За умышленное создание помех в дорожном движении мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей. Когда полицейские проверили его данные по базе, они обнаружили, что на нём числятся ещё два неоплаченных штрафа – 500 рублей за превышение скорости и 800 – за отсутствие страхового полиса на автомобиль. Оба были выписаны в конце прошлого года.

Предприниматель, узнав, что просрочка оплаты штрафов грозит немедленным помещением в комнату для задержанных в административном порядке, настолько перепугался, что пообещал оплатить их немедленно. Однако сотрудники ГИБДД не отпустили нарушителя. Тогда его друг погасил задолженность и привёз квитанции.

Из кабинета госавтоинспектора бизнесмена увезли в суд, где он и предоставил «квитки» как доказательство. Однако за позднюю реакцию его всё же наказали увеличением размера просроченных штрафов.

Скорее всего, последний свой штраф предприниматель оплатит вовремя. Тем более, что в течение 20 дней с момента составления протокола можно сделать это со скидкой в 50 процентов.