В Кыштыме малолетний пассажир в одиночку путешествует по городу с таксистом, лишённым водительского удостоверения

Автор: КР от Вчера, 13:36 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня около десяти часов утра сотрудники ДПС остановили водителя одного из кыштымских такси у торгового дома «Гермес» на улице Республики. Мужчина 1970 года рождения перевозил на переднем сиденье автомобиля «Лада Калина» девочку, на вид младше 12 лет. Взрослые ребёнка не сопровождали. Школьница не была пристёгнута ремнём безопасности. Автокресла в машине тоже не оказалось.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, таксист объяснил дорожным полицейским, что выполнял заказ довезти ребёнка до школы. При проверке документов выяснилось, что он работает без водительского удостоверения.

Ещё в октябре прошлого года он как виновник ДТП был лишён права управления транспортным средством за причинение пострадавшему лёгкого вреда здоровью. По его словам, тогда он уже работал таксистом в этой фирме. В ближайшее время полицейские поинтересуются у собственника службы такси, знал ли он о данном факте. Всего на счету мужчины несколько грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе и за езду в нетрезвом виде.

Сейчас правонарушитель находится в комнате для задержанных в административном порядке. Там он пробудет до решения суда. За управление автомобилем без водительского удостоверения ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, или арест до 15 суток, или обязательные работы до 200 часов. За перевозку ребёнка без автокресла ему придётся раскошелиться на три тысячи рублей.

Завтра утром инспекторы ДПС проведут рейд по соблюдению правил перевозки детей в транспортных средствах. В районе какой школы и какого детского сада полицейские будут поджидать водителей, в ГИБДД не уточнили.