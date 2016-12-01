Утомлённый дорогой: в Кыштыме водитель из Снежинска сбил школьника на «зебре»

Автор: КР от Сегодня, 09:17 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 15 часов 10 минут на нерегулируемом пешеходном переходе в микрорайоне Дальней Дачи под колёса автомобиля попал 10-летний мальчик. Ученик четвёртого класса третьей школы переходил дорогу от остановки в сторону дома. Он видел, что по направлению в Кыштым движется «Лада Калина» и был уверен, что водитель авто его заметил. Однако находящийся за рулём житель Снежинска 1960 года рождения всё же сбил ребёнка.

Мальчик госпитализирован в Кыштымскую центральную городскую больницу с ушибами костей таза и левого коленного сустава.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновник ДТП был трезв. Его водительский стаж – 39 лет. Он объяснил прибывшим на место происшествия госавтоинспекторам, что в тот день был с утра за рулём, утомился и не заметил пешехода.

После опроса снежинца отпустили, возбудив в отношении него дело об административном правонарушении. Какое наказание грозит водителю «Лады», станет известно после установления степени тяжести нанесённого вреда здоровью мальчика.

«Зебра», по которой шёл школьник, оборудована жёлтыми мигающими светофорами типа Т7. Кроме того, на одежде пострадавшего были световозвращающие элементы.