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В Кыштыме иномарку остановила труба

Сегодня, 09:45 Категория: ГИБДД информирует
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19 сентября водитель 1990 года рождения, житель Кыштыма, в вечернее время, управляя автомобилем «Хёндай Акцент», у дома № 1 по улице Юлии Ичёвой не справился с управлением. В результате водитель иномарки врезался в металлическую трубу и повредил забор частного дома. Водитель не пострадал.

 

Как установлено сотрудниками ГИБДД Кыштыма, 31-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

За езду в пьяном виде он привлечён к административной ответственности. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством.

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Теги: Кыштым ДТП ГИБДД авария труба

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