"Липовых” таксистов оштрафовали

Вчера, 23:45 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшую среду, 13 октября, сотрудники кыштымского отдела ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Такси».

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, было проверено 16 единиц транспортных средств легковых такси, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа.

Пристальное внимание обратили на техническое состояние транспорта, на наличие в салонах детских удерживающих устройств и их использование при перевозках маленьких пассажиров.

Выявлено четыре нарушения: два водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами при наличии неисправностей, ещё двое - за управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси.