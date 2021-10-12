"Липовых” таксистов оштрафовали
Вчера, 23:45 Категория: ГИБДД информирует
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В минувшую среду, 13 октября, сотрудники кыштымского отдела ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Такси».
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, было проверено 16 единиц транспортных средств легковых такси, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа.
Пристальное внимание обратили на техническое состояние транспорта, на наличие в салонах детских удерживающих устройств и их использование при перевозках маленьких пассажиров.
Выявлено четыре нарушения: два водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами при наличии неисправностей, ещё двое - за управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси.