В Кыштыме мотоциклистов привлекли к административной ответственности

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В минувшие выходные в Кыштыме прошло профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Марина Шнырёва, было выявлено три нарушения ПДД – управление транспортным средством без мотошлема, отсутствие документов на право управления мотоциклом и управление транспортом, который не был зарегистрирован в установленном порядке.

За данные нарушения водители привлечены к административной ответственности.