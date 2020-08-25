В Кыштыме мотоциклистов привлекли к административной ответственности
Сегодня, 09:56 Категория: ГИБДД информирует
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В минувшие выходные в Кыштыме прошло профилактическое мероприятие «Мотоциклист».
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Марина Шнырёва, было выявлено три нарушения ПДД – управление транспортным средством без мотошлема, отсутствие документов на право управления мотоциклом и управление транспортом, который не был зарегистрирован в установленном порядке.
За данные нарушения водители привлечены к административной ответственности.