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Житель Кыштыма нарвался на штраф, незаконно «превратив» свой автомобиль в легковое такси

Вчера, 11:34 Категория: ГИБДД информирует
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Сотрудники ГИБДД Кыштыма провели рейд по предотвращению правонарушений среди водителей под названием «Тоннель». Дорожные полицейские дежурили на улице К. Либкнехта, где устроили тотальную проверку для автомобилистов.

 

В рамках мероприятия было остановлено 59 транспортных средств. Выявлено два административных правонарушения, предусмотренных частью 3.1 статьи 12.5 КоАП – «Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

 

Выявлено транспортное средство, на котором житель Кыштыма 1986 года рождения незаконно установил опознавательный фонарь легкового такси. Мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

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Теги: Кыштым ГИБДД рейд такси штраф

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