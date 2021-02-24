ГИБДД Кыштыма провела профилактическое мероприятие «Автобус»

Вчера, 10:17 Категория: ГИБДД информирует

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Оно проводилось с 15 по 20 февраля. Особое внимание госавтоинспекторов было обращено на техническое состояние автобусов, соответствие конструкции, качество проведения предрейсовых медицинских осмотров, режиму труда и отдыха водителей автобусов, а также проверено наличие документов, аптечек и огнетушителей.



В ходе рейда проведено два мероприятия по контролю состояния транспортных средств при выпуске на линию, осмотрено десять автобусов. Особое внимание уделено школьным автобусам.



За время проведения мероприятия было выявлено восемь нарушений, среди них – техническая неисправность транспортных средств, управление автобусов без страхового полиса, не пристёгнутый ремень безопасности водителя, а также к административной ответственности привлечено два должностных лица. Госавтоинспекторами вынесено два представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Представления исполнены в установленный срок.



За время проведения профилактического мероприятия дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов на территории Кыштымского и Карабашского городских округов не зарегистрировано.