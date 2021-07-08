В Кыштымском округе не исполнен ряд предписаний от ГИБДД об устранении дефектов на проезжих частях

Вчера, 13:34 Категория: ГИБДД информирует

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Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце июня ГИБДД провела рейд по выявлению дефектов на кыштымских дорогах. Результатом стали восемь предписаний в адрес администрации Кыштымского городского округа с требованием устранить в десятидневный срок недостатки на проезжих частях.

Напомним, рейд проводился не только в городе, но и в посёлках округа. Так, например, в посёлке Увильды на проезжей части по улице Набережной и на Комарова зафиксированы места просадки асфальта глубиной более 15 сантиметров. В Тайгинке довольно глубокие ямы образовались на дорогах возле детского сада, на улице Мира… В городе зафиксированы ямы, просадки и «гребёнки» на улицах Калинина, Комсомольской, Маяковского, Абрамова, Аношкина, Репина, Горелова, Механической…

– Часть недостатков уже устранена, – говорит инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма Станислав Беляев. – Не исполненными остаются три предписания. Речь идёт о просадках и выбоинах в асфальте на Увильдах и в Тайгинке, а также о выбоинах на улице Калинина в Кыштыме. За неисполнение предписаний владельцу дорог грозит административная ответственность в виде крупных штрафов.