В Кыштыме температура асфальта достигает 60 градусов. ГИБДД рекомендует чаще поливать дороги

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Сотрудники кыштымского отдела ГИБДД провели осмотр состояния дорог в Кыштыме. Двухнедельная жара негативно сказывается на дорожном покрытии.



– На некоторых улицах интенсивное движение транспортных средств. Местами температура асфальта достигает 60-70 градусов. Всё это приведёт к тому, что на дорогах останутся выбоины, просадки, колеи и иные повреждения. Поэтому собственнику дорог – администрации городского округа вынесено предостережение, – сказал сайту «КР» государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Станислав Беляев.

Как уточнили в Госавтоинспекции, чем чаще будет проводиться поливка дорог в дневное время, тем меньше будет деформироваться дорожное полотно. Рекомендовано осуществлять поливку дорожного полотна при температурах воздуха выше 27 градусов.

В администрации Кыштымского округа отреагировали на предостережение ГИБДД. Сообщается, что в ближайшее время машину "Дорсервиса" направят на поливку дорог.