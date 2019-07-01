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В Кыштыме отец заплатил штраф за перевозку своего ребёнка

Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: ГИБДД информирует

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Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений при перевозке детей. Вчера наряд госавтоинспекторов дежурил около детского сада № 18. За перевозку ребёнка без автокресла на три тысячи рублей был оштрафован житель Кыштыма.

 

Как сообщили сайту «КР» в отделе ГИБДД, с начала года в нашем городе за это нарушение привлечено к ответственности 83 водителя.

 

Напомним, ещё один рейд состоится завтра, 5 июля, на загородных дорогах.


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