ГИБДД Кыштыма измерила глубину выбоин на дорогах округа

Сегодня, 10:11 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера Госавтоинспекция провела рейд по выявлению дефектов на кыштымских дорогах. Результатом теперь станут множественные предписания в адрес муниципалитета об устранении недостатков.

Как рассказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма Станислав Беляев, рейд проводился не только в черте города, но и в посёлках округа.

– Например, в посёлке Увильды на проезжей части по улице Набережной, на Комарова зафиксированы места просадки асфальта глубиной более 15 сантиметров, – констатирует Станислав Сергеевич. – В Тайгинке довольно глубокие ямы образовались на дорогах возле детского сада, на улице Мира… В городе зафиксированы ямы, просадки и «гребёнки» на улицах Калинина, Комсомольской, Маяковского, Абрамова, Аношкина, Репина, Горелова, Механической. Рейды будут продолжаться. А пока мы готовим предписания по каждому из перечисленных адресов. Владелец городских дорог – администрация Кыштымского городского округа – обязана устранить замечания в десятидневный срок. Если за это время проблемные места не будут приведены к нормативным показателям, наступает административная ответственность.

Так, часть 27 статьи 19. 5 КоАП гласит: «Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей». А часть первая статьи 12. 34 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения. Нарушение данной статьи влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.