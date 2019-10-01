В Кыштыме устранят дефекты асфальтового покрытия на трёх участках дорог

Автор: КР от Вчера, 11:40 Категория: ГИБДД информирует

Деньги на устранение нарушений выделят из местного бюджета. Такое решение было принято после получения предписаний в адрес администрации Кыштымского городского округа от кыштымского отдела ГИБДД.

На трёх дорогах нашего города автоинспекторы выявили колеи, представляющие опасность при движении автотранспорта.

– Одна из них появилась на улице Максима Горького в сторону улицы Малышева – на дороге с односторонним движением. Протяжённость опасного участка составляет 80 метров – сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора кыштымского отдела ГИБДД Станислав Беляев. – Другая колея растянулась на 270 метров от дома № 52 на улице Республики в сторону перекрёстка с улицей Комарова.

Третья колея, создающая опасность для водителей и пешеходов, образовалась на улице Ленина – от Дома детского творчества до кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа.