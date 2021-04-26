Кыштымца, который вовремя не убрал тонировку со своего авто, оштрафовали на две тысячи рублей

Сегодня, 12:57 Категория: ГИБДД информирует

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На территории Кыштымского городского округа проведено профилактическое мероприятие «Тонировка». Оно было направлено на выявление нарушений, связанных с управлением транспортным средством со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.

В ходе сотрудники ГИБДД проверили более 200 единиц автотранспорта. Восемь нарушителей привлечены к ответственности по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Каждому выдано предписание на снятие тонировки в течение одного месяца.

Кроме того, при проверке по базе Госавтоинспекции выяснилось, что в марте этого года житель Кыштыма 2001 года рождения уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом с тонированными стёклами. Однако нарушитель проигнорировал требование об устранении тонировки. Результат – в отношении молодого человека возбуждено административное делопроизводство за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Решением городского судьи на него наложен штраф в размере двух тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает: управление тонированным автомобилем опасно и может стать одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Тонировка, особенно в условиях недостаточной видимости, в сумерках, в дождь, значительно снижает обзор для водителя, тем самым нередко становится причиной наездов на пешеходов или столкновений при маневрировании.