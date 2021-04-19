В Кыштыме сотрудники ГИБДД проверят тонировку автомобилей

Вчера, 10:15 Категория: ГИБДД информирует

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На территории Кыштымского и Карабашского городских округов стартовало профилактическое мероприятие «Тонировка».

С 19 по 28 апреля сотрудники ГИБДД усилят работу по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей, управляющих автомобилями со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Светопропускаемость ветрового и передних боковых стёкол должна быть не менее 70 %. Тонированные стёкла напрямую влияют на безопасность – в тёмное время суток и плохую погоду видимость снижается.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. При отказе водителя устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. В случае его невыполнения водитель привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде штрафа от 2000 до 4000 рублей или административного ареста до 15 суток.