В Кыштыме Госавтоинспекция во время рейда «Тонировка» проверили более 150 транспортных средств

Вчера, 16:24 Категория: Общество

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Рейд состоялся на прошлой неделе. При помощи специальных приборов сотрудники ГИБДД проверили светопропускаемость лобовых и передних боковых стёкол автомобилей.

Согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое – не менее 75%.

Всего в ходе рейда дорожная полиция проверила более 150 единиц автотранспорта. Выявлено пять нарушений.

В отношении водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ – «Управление автомобилем, в котором установлены стекла, не соответствующие требованиям безопасности».

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа на сумму 500 рублей.

Тем, кто не устранил нарушение на месте, сотрудники ОГИБДД выдали письменное требование о прекращении противоправных действий, с указанием срока, в течение которого необходимо устранить тонировку.

Госавтоинспекция предупреждает: если водитель проигнорирует требования сотрудника полиции по устранению тонировки, то при следующей остановке инспектором ГИБДД его ожидает составление протокола по статье 19.3 КоАП РФ – «Неповиновение законному требования сотрудника органов внутренних дел» и наложение административного штрафа или административный арест на срок до 15 суток.