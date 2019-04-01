Жителя Кыштыма арестовали за тонировку автомобиля

Автор: КР от Сегодня, 13:50 Категория: ГИБДД информирует

Вчера инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого находился 19-летний житель нашего города. Его машина была затонирована с превышением нормы – плёнка пропускала менее 75 процентов света. Такой уровень затемнения запрещён на лобовых и боковых стёклах.

– В марте этот водитель уже получал требование об устранении тонировки, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – Тогда он убрал её сразу, в присутствии дорожных полицейских. Но затем опять наклеил. За невыполнение законных требований инспекторов, согласно статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, молодого человека доставили в отдел полиции. Там он пробудет до решения суда.

С начала года в Кыштыме за тонировку стёкол автомобилей привлечены к ответственности 54 водителя. Как правило, инспекторы выписывают им требования о прекращении противоправных действий. После сроков, определённых в документе, владельцы машин должны предоставить их со снятой тонировкой на осмотр в ГИБДД.