В Кыштыме за две недели апреля четверо водителей отстранены от управления транспортом

Сегодня, 09:31 Категория: ГИБДД информирует

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Сотрудники ГИБДД регулярно выявляют водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Такие поездки чреваты штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав до двух лет.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, только за две недели апреля на территории Кыштымского округа от управления транспортом отстранены четверо водителей, находящихся в состоянии опьянения. С начала года – 37.

Задержано повторно пять нетрезвых автолюбителей. Теперь им грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет, а также грозит лишение свободы на срок до двух лет.