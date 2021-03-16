Жительница Кыштыма может лишиться водительских прав

Вчера, 14:41 Категория: ГИБДД информирует

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Одиннадцатого марта в районе 19 часов у дома № 49 по улице Ленина неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, двигаясь задним ходом во дворе дома, совершил наезд на припаркованный автомобиль Шевроле Ланос, после чего скрылся с места ДТП.

Вскоре было установлено что, за рулём скрывшегося автомобиля находилась молодая девушка 2003 года рождения, жительница Кыштыма. Стаж вождения меньше года. Теперь она может лишиться прав на срок от одного года до полутора лет.

Госавтоинспекция разъясняет, в каких ситуациях водители могут оставить место аварии без риска попасть под лишение прав:

· Если в столкновении не пострадали люди, а у участников нет разногласий, кто виноват. В этом случае можно составить схему ДТП, сделать фотографии, а затем подъехать для оформления в подразделение ГИБДД. Если же имеются разногласия по обстоятельствам или причинён вред здоровью, то оставление места аварии является наруше-нием.

· Можно разъехаться без вызова ГИБДД, когда водители решили заполнить европротокол. В этом случае в аварии должны участвовать только автомобили, их должно быть не больше двух, не должны пострадать люди, у водителей нет разногласий, и у обоих есть полис ОСАГО.

· Разрешается покинуть место аварии, если в ней пострадали люди, им требуется срочная медицинская помощь, а отправить их с попутным транспортом не представляется возможным. При этом водитель после визита в ближайшее лечебное учреждение должен вернуться на место ДТП, а до своего отъезда в больницу необходимо зафиксировать все обстоятельства аварии.

· Не последует санкций, если водители освобождали перекрытую ими в результате столкновения дорогу. Но, как и в предыдущих случаях, перед перемещением машин все детали, имеющие отношение к ДТП, должны быть сфотографированы и задокументированы.

Также Госавтоинспекция напоминает, что за оставление места ДТП следует наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен.