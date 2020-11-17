Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

ГИБДД Кыштыма ищет очевидцев ДТП

Сегодня, 13:12 Категория: ГИБДД информирует
189
0

В минувшую субботу, 14 ноября, в районе 14 часов неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на автомобиль Chevrolet Captiv, который находился на парковочном месте во дворе дома № 96 на улице Красной Звезды. Виновник ДТП с места аварии скрылся.

 

В результате ДТП Chevrolet Captiv получил механические повреждения, люди не пострадали.

              

В целях установления виновника ДТП сотрудники ОГИБДД просят очевидцев аварии обратиться в Госавтоинспекцию города Кыштым по телефону 4-46-42.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ГИБДД ДТП очевидцы

Похожие публикации:

ГИБДД Кыштыма ищет очевидцев ДТП

В Кыштыме полиция ищет очевидцев ДТП

ГИБДД Кыштыма ищет свидетелей и очевидцев дорожно-транспортных происшествий

В микрорайоне Каолиновый неизвестный повредил «Калину». Он объявлен в розыск

Сбил пешехода на «зебре»

Комментарии:

Добавить