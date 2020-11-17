ГИБДД Кыштыма ищет очевидцев ДТП
Сегодня, 13:12 Категория: ГИБДД информирует
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В минувшую субботу, 14 ноября, в районе 14 часов неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на автомобиль Chevrolet Captiv, который находился на парковочном месте во дворе дома № 96 на улице Красной Звезды. Виновник ДТП с места аварии скрылся.
В результате ДТП Chevrolet Captiv получил механические повреждения, люди не пострадали.
В целях установления виновника ДТП сотрудники ОГИБДД просят очевидцев аварии обратиться в Госавтоинспекцию города Кыштым по телефону 4-46-42.