ГИБДД Кыштыма ищет очевидцев ДТП

Вчера, 16:13 Категория: ГИБДД информирует

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Во вторник, 13 октября, в районе полуночи неустановленный водитель на автомобиле ВАЗ-2114, предположительно белого цвета, допустил наезд на автомобиль Renault Kangoo, котоырй находился на парковке возле дома 85 по улице Интернационала. Виновник ДТП с места аварии скрылся.

В результате ДТП Renault Kangoo получил механические повреждения. Люди не пострадали.

В целях установления водителя «четырнадцатой» сотрудники ГИБДД просят очевидцев аварии обратиться в Госавтоинспекцию по телефону 4-46-42.