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В Кыштыме полиция ищет очевидцев ДТП

Сегодня, 09:02 Категория: ГИБДД информирует
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В минувший понедельник, 21 сентября, в 15 часов 20 минут неустановленный водитель на автомобиле Kia Rio, предположительно серебристого цвета, двигаясь задним ходом, допустил наезд на автомобиль Volkswagen Jetta, стоящий на парковке по улице Мичурина, 31. После столкновения виновник ДТП оставил место аварии.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в результате ДТП Volkswagen получил механические повреждения, люди не пострадали.

 

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев аварии обратиться в Госавтоинспекцию города Кыштым по телефону 8(35151) 4-46-42.

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Теги: Кыштым ГИБДД ДТП

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