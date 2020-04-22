ГИБДД Кыштыма ищет свидетелей и очевидцев дорожно-транспортных происшествий

Вчера, 14:31 Категория: ГИБДД информирует

771

0

В производстве ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» находятся материалы по фактам ДТП со скрывшимися с мест нарушителями.

Так, 30 марта в 11 часов дня на 74-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве не уступил преимущество в движении и столкнулся КАМАЗом. С места ДТП виновник аварии скрылся.

В период времени с 20 часов 35 минут первого апреля до 15 часов второго апреля на улице Интернационала, 85 неизвестный на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на стоящий автомобиль Фольксваген Тигуан, после чего уехал.

В минувшую пятницу, 17 апреля, возле дома 7а на улице Дёмина водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на Хёндай. Нарушитель также скрылся с места ДТП.

Если у вас есть какая-либо информация о ДТП, либо записи с видеорегистраторов, просьба обратиться в ГИБДД Кыштыма по телефонам –4-46-31, 4-46-42.