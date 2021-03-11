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ГИБДД Кыштыма рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах

Сегодня, 10:52 Категория: ГИБДД информирует
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Во многих регионах России в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий – резкие перепады температурных режимов, усиление осадков. Непогода привела к осложнению дорожной обстановки и на территории Кыштымского городского округа.

 

За истекшие сутки снегопад и порывистый ветер стали причиной восьми дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях в виде сильного снегопада, мокрого снега и гололёдными явлениями – от границы с Республикой Башкортостан до Челябинска, автодороги федерального значения М5 «Урал», и рекомендует, по возможности, отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

 

В случае крайней необходимости поездки проверить техническое состояние автомобиля, взять с собой тёплые вещи и термос с горячими напитками, в пути быть предельно внимательными и осторожными, а при возникновении нештатных ситуаций на дороге обращаться к сотрудникам Госавтоинспекции.

 

Пешеходам необходимо помнить о важности использования светоотражающих элементов в тёмное время суток, что является особенно актуальным в условиях плохой видимости, а также о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

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Теги: Кыштым ГИБДД погода ПДД Челябинск М5

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