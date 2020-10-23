В Кыштымском округе управление гражданской защиты предупреждает о гололёде

Вчера, 12:53 Категория: Экология

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Сегодня, 26 октября, в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах сильная гололедица, днем усиление ветра до 25 метров в секунду.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

В условиях прогнозируемого комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории области Управление гражданской защиты рекомендует водителям воздержаться от поездок на автотранспорте, а при движении – особенно тщательно выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

Гражданам рекомендуем надевать малоскользящую обувь на низком каблуке с рельефной подошвой. При гололеде передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, постоянно смотрите себе под ноги.

Соблюдайте особую осторожность и будьте особенно внимательными при переходе дороги. Не нарушайте правила перехода через улицу! Не выбегайте на пешеходный переход, так как на льду автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Да и тормозной путь машины на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте. Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты способствуют падению на обледенелых поверхностях.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите в ЕДДС о месте обрыва.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112.