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ГИБДД Челябинской области сообщает о продлении ограничения движения на автодороге М5 «Урал»

Вчера, 10:31 Категория: ГИБДД информирует
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Управление ГИБДД Челябинской области сообщает водителям, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада, местами метелями и гололёдными явлениями, на участке с 1548 по 1799 (от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля) автодороги федерального значения М5 «Урал» продлено ограничение движения большегрузного автотранспорта с 00:00 часов до 12:00 часов 11 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

                                                         
В настоящее время на автодорогу М5 «Урал» выведено дополнительно 28 экипажей Полка дорожно-патрульной службы ГИБДД по Челябинской области, которые несут надзор за дорожным движением, оказывают помощь участникам дорожного движения, а также обеспечивают бесперебойную работу снегоуборочной техники.


Госавтоинспекция рекомендует быть особо внимательными на дороге во время снегопада! Соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и не совершать рискованных маневров, по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

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Теги: Челябинская область ГИБДД М5 Урал снегопад ограничение движения

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