Школьник из Кыштыма занял первое место в областном конкурсе «Будь трезвым в пути»
Сегодня, 10:24 Категория: ГИБДД информирует
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Ученик 2г класса кыштымской начальной школы № 2 Тимофей Кокорин принял участие в акции Госавтоинспекции Челябинской области «Будь трезвым в пути». Мальчик создал видеоролик с призывом управлять транспортными средствами только в трезвом состоянии. Его работа была признана лучшей, и Тимофей занял первое место.
В здании ГИБДД Кыштыма начальник ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» майор полиции Василий Алферов вручил Тимофею Кокорину памятный подарок, предоставленный управлением ГИБДД по Челябинской области.
Отметим, что Тимофей неоднократно принимал участие в подобных акциях, посвящённых безопасности дорожного движения, и занимал призовые места.