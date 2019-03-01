Детский ансамбль из Кыштыма поедет в Москву

Автор: КР от Вчера, 11:41 Категория: Культура

В Челябинске состоялся фестиваль «Роза ветров», в котором принял участие образцовый ансамбль народных песен «Росинка» из города Кыштыма. В номинации «Любители» коллектив занял первое место и теперь готовится к конкурсу, который пройдёт в октябре в Москве.

Детский ансамбль, руководит которым Евгения Лобанова, выступал с композицией «Кукольная свадьба». Дети обыграли под акапельное пение свадьбу. В роли жениха выступил ученик первого класса школы № 13 Тимофей Жидков, а в роли невесты выступила ученица второго класса школы №3 Татьяна Кузнецова.

– Профессиональное жюри, состоящее из тех, кто занимается народными песнями, коллектив оценило на высшем уровне, – сказала сайту «КР» Евгения Валерьевна. – Для всероссийского этапа мы немного усложним номер – добавим элемент двухголосья.