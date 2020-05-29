В Кыштыме прошёл конкурс среди велосипедистов на знание Правил дорожного движения

Сегодня, 13:21 Категория: ГИБДД информирует

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В Кыштыме прошёл конкурс «С ПДД на велосипеде безопасней», организованный Госавтоинспекцией. Велосипедисты разного возраста демонстрировали свои знания Правил дорожного движения. В течение месяца было прислано 36 творческих работ – видеоролики, рисунки, фотографии.



Среди видеороликов лучшими признаны работы учеников школы № 2. Первое место занял первоклассник Тимофей Кокорин, второе – первоклассники Глеб и Егор Исламовы. Третье место заняла ученица второго класса Екатерина Глухова.



В номинации «Фото» победителем стал первоклассник школы № 1 Глеб Швейкин. Второе место занял третьеклассник этой же школы Михаил Зимин. На третьем месте – ученик первого класса школы № 2 Никита Хольный.



Среди рисунков лучшей признана работа второклассника школы № 4 Данилы Алферова. На втором месте – рисунок ученицы четвёртого класса школы № 1 Полины Пановой. Третьеклассница школы № 10 Анастасия Денисова заняла третье место.



Победителем интернет голосования стал видеоролик, который представили Вадим и Вера Хадитовы – ученики десятой школы.