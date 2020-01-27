В Кыштыме инспекторы ГИБДД совместно с серебряными волонтёрами призвали водителей быть трезвыми за рулём

Сегодня, 12:06 Категория: ГИБДД информирует

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Основная цель акции – это профилактика и привлечение внимания автовладельцев к проблеме аварийности на дорогах, которая нередко возникает по вине нетрезвых водителей. Активными участницами акции «Будь трезвым в пути» выступили представители волонтёрского движения «Серебряные волонтёры» Галина Папулова и Альмира Собченко. Они проводили беседы с водителями о недопущении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и вручали им на память тематические листовки.



Как отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Марина Шнырёва, с начала этого года на территориях Кыштымского и Карабашского городских округов выявлено 11 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

К сожалению, есть и такие, кто ранее был привлечён к административной ответственности за пьяную езду, но урок не пошёл им впрок, и они снова сели за руль, что называется, подшофе. В отношении них применяется наказание, предусмотренное уголовным законодательством. На данный момент в отношении трёх водителей возбуждены уголовные дела.