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В Кыштыме инспекторы ГИБДД совместно с серебряными волонтёрами призвали водителей быть трезвыми за рулём

Сегодня, 12:06 Категория: ГИБДД информирует
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Основная цель акции – это профилактика и привлечение внимания автовладельцев  к проблеме аварийности на дорогах, которая нередко возникает по вине нетрезвых водителей. Активными участницами акции «Будь трезвым в пути» выступили представители волонтёрского движения «Серебряные волонтёры» Галина Папулова и Альмира Собченко. Они проводили беседы с водителями о недопущении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и вручали им на память тематические листовки.


Как отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Марина Шнырёва, с начала этого года на территориях Кыштымского и Карабашского городских округов выявлено 11 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

 

К сожалению, есть и такие, кто ранее был привлечён к административной ответственности за пьяную езду, но урок не пошёл им впрок, и они снова сели за руль, что называется, подшофе.  В отношении них применяется наказание, предусмотренное уголовным законодательством. На данный момент в отношении трёх водителей возбуждены уголовные дела.

 

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Теги: Кыштым Карабаш ГИБДД волонтёры

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