Жителей Кыштыма призывают выбирать трезвый путь Автор: КР от Вчера, 15:51 Категория: ГИБДД информирует 0 В Челябинской области стартовала интернет-кампания «Будь трезвым в пути!». Госавтоинспекция призывает поддержать её всех неравнодушных жителей нашего города. – Стать участником акции можно, разместив в социальной сети ВКонтакте, в том числе в группе «Полоса безопасности Кыштым-Карабаш», селфи или фотографии своих близких с хештегами #ДорогиКыштымаТрезвымВодителям, #БудьТрезвымВпути и #ВыбирайТрезвыйПуть, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – По окончании акции мы определим самых активных участников. С начала этого года на дорогах Кыштымского городского округа не зарегистрировано ни одного ДТП с участием пьяных водителей. Однако уже пятеро автомобилистов привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Два водителя, в том числе и женщина, отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В прошлом году дорожные полицейские задержали 141 автолюбителя, кто сел за руль пьяным или отказался от прохождения освидетельствования. В 2017-м таких нарушителей было почти на полсотни больше. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить