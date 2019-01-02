Жителей Кыштыма призывают выбирать трезвый путь

Автор: КР от Вчера, 15:51 Категория: ГИБДД информирует

В Челябинской области стартовала интернет-кампания «Будь трезвым в пути!». Госавтоинспекция призывает поддержать её всех неравнодушных жителей нашего города.

– Стать участником акции можно, разместив в социальной сети ВКонтакте, в том числе в группе «Полоса безопасности Кыштым-Карабаш», селфи или фотографии своих близких с хештегами #ДорогиКыштымаТрезвымВодителям, #БудьТрезвымВпути и #ВыбирайТрезвыйПуть, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – По окончании акции мы определим самых активных участников.

С начала этого года на дорогах Кыштымского городского округа не зарегистрировано ни одного ДТП с участием пьяных водителей. Однако уже пятеро автомобилистов привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Два водителя, в том числе и женщина, отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В прошлом году дорожные полицейские задержали 141 автолюбителя, кто сел за руль пьяным или отказался от прохождения освидетельствования. В 2017-м таких нарушителей было почти на полсотни больше.