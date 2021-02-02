В Кыштыме водитель Хонды получила травмы в ДТП

Вчера, 16:16 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня около девяти часов утра женщина-водитель 1990 года рождения, жительница Кыштыма, управляя автомобилем Хонда, не выбрала безопасную скорость движения. На улице Коноплянка она совершила съезд с дороги с последующим наездом на стойку дорожного знака и металлические трубы.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в результате ДТП водитель была травмирована и доставлена бригадой скорой помощи в кыштымскую городскую больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей в условиях нестабильных погодных условий быть предельно осторожными на дороге, правильно выбирать скоростной режим.