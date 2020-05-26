В Кыштымском округе произошло ДТП с участием рейсового автобуса

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Фото ГИБДД Кыштыма.

ДТП произошло в минувшее воскресенье в 18 часов 25 минут на 40-м километре автодороги Тюбук-Кыштым.

Водитель 1990 года рождения, житель Тюмени, управлял автомобилем "Volkswagen Tiguan". На участке дороги, где обгон запрещён, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом "Kia", который выполнял рейс по маршруту «Челябинск- Вишневогорск». За рулём автобуса находился житель Вишневогорска 1963 года рождения.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в результате ДТП телесные повреждения получила молодая девушка, пассажирка "Volkswagen".

Пассажиры автобуса не пострадали.