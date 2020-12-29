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Пьяная автоледи едва не угробила себя и своего спутника в ДТП вблизи Кыштыма

6-01-2021, 22:51 Категория: ГИБДД информирует
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В первый день нового года на 12-ом километре автодороги Кыштым – Тайгинка - Вязовая – Сайма около полуночи женщина-водитель 1975 года рождения, жительница Челябинска, управляла тойотой. При этом автоледи была изрядно пьяна. Она не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд с дороги, в результате чего врезалась в дерево. 

 

Как сообщила сайту “КР” инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в результате ДТП женщина и её 49-летний пассажир, также житель Челябинска, получили телесные повреждения. 

 

Мужчина был госпитализирован в городскую больницу Кыштыма. 

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Теги: Кыштым ДТП Челябинск ГИБДД пьяная езда

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