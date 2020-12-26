В Кыштымском округе стартовало профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

Сегодня, 16:18 Категория: ГИБДД информирует

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К акции Госавтоинспекции присоединились и жители округа. Это активные родители учеников школ, которых заботит безопасность детей на дорогах.

Так в школе №13 представители «Родительского патруля» и ЮИДовцы организовали профилактическую акцию под названием «Подари звезду». «Родительский патруль» встречал детей у ворот школы утром, когда ещё темно и «светлячок» видно издалека. Организаторы акции отметили, что светоотражатели есть почти у всех школьников. Ребята, у которых отсутствовали на одежде светоотражающие элементы, получили яркие фликеры.

Необычно начался учебный день и школе №2. У входа в школу учащихся начальных классов встретили Дед Мороз, Снегурочка, а также их друзья-помощники – «Родительский патруль» и ребята из отряда ЮИД. Они организовали рейд по проверке светоотражателей. Дедушка Мороз поздравил ребят с наступающим Новым годом и пожелал им безопасных дорог.

Не остались равнодушными к проблеме дорожной безопасности детей и родители школы №4, которые совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» майором полиции Мариной Шнырёвой и юными инспекторами дорожного движения проверили у учащихся наличие световозвращающих элементов и провели беседы о необходимости их использования.

«Родительский патруль» школы № 8 из посёлка Тайгинка совместно с старшим лейтенантом полиции Александром Маркиным проверили наличие детских удерживающих устройств в автомобилях. Организаторы данного мероприятия попросили взрослых позаботиться о безопасном перемещении детей, как в автомобиле, так и на прогулке.