В Кыштыме госавтоинспекторы проверили наличие светоотражателей у школьников

Автор: КР от Сегодня, 08:09 Категория: ГИБДД информирует

В преддверии зимних каникул в десятой и тринадцатой школах прошла акция «Зажги звёздочку». Сотрудники ГИБДД, члены общественного совета и представители родительского патруля проверили наличие световозвращающих элементов на школьных портфелях, сумках и одежде.

Многие дети с удовольствием демонстрировали светоотражатели, а инспектор отделения пропаганды ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва ещё раз напомнила о пользе их применения. Незадолго до акции четвероклассники школы № 13 на уроке труда изготовили звёздочки из светоотражающей бумаги. Они подарили свои поделки тем, у кого не было световозвращателей.

Госавтоинспекция просит родителей проверить наличие светоотражающих предметов на одежде детей. Это могут быть значки, брелоки, наклейки, нашивные элементы, браслеты. Они крепятся таким образом, чтоб на них попадал свет фар автомобилей. Производители рекомендуют крепить светоотражатели с разных сторон одежды, дублировать на сумках, рюкзаках, иных аксессуарах.